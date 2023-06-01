Luma AI Maaşlar

Luma AI şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $53,560 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $150,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Luma AI . Son güncellenme: 11/26/2025