Luma AI Maaşlar

Luma AI şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $53,560 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $150,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Luma AI. Son güncellenme: 11/26/2025

Veri Analisti
$53.6K
Yazılım Mühendisi
$151K
SSS

Luma AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $150,750 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luma AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $102,155 tutarındadır.

