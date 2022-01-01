Şirket Dizini
lululemon Maaşlar

lululemon şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $39,800 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $341,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: lululemon. Son güncellenme: 11/26/2025

Yazılım Mühendisi
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Veri Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $108K
Proje Müdürü
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Analisti
Median $80.2K
Veri Bilimci
Median $82.2K
Çözüm Mimarı
Median $144K
İş Analisti
$89.6K
Veri Bilimi Müdürü
$180K
Finansal Analist
$72K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$80.3K
Pazarlama
$130K
Pazarlama Operasyonları
$60.5K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Program Müdürü
$181K
İşe Alım Uzmanı
$66.5K
Satış
$39.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$342K
Teknik Program Müdürü
$151K
SSS

lululemon şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $341,700 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
lululemon şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,234 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

