Şirket Dizini
luizalabs
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Sao Paulo

luizalabs Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Sao Paulo konumunda

luizalabs şirketinde in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$151K tutarındadır. luizalabs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$151K
Seviye
Senior iOS Engineer
Temel maaş
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir luizalabs?

R$880K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

luizalabs şirketindeki in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$229,862 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
luizalabs şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Sao Paulo için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$151,148 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    luizalabs için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Gojek Tech
  • Rappi
  • Bass Pro Shops
  • Grofers
  • Druva
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar