Lucid
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Raleigh-Durham Area

Lucid Yazılım Mühendisi Maaşlar Raleigh-Durham Area konumunda

Lucid şirketinde in Raleigh-Durham Area Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına $99.9K ile Software Engineer 2 için year başına $126K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Raleigh-Durham Area medyanı $99.9K tutarındadır. Lucid şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Lucid şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Lucid şirketindeki in Raleigh-Durham Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $126,088 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lucid şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Raleigh-Durham Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $99,895 tutarındadır.

