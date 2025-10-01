Şirket Dizini
Lucid
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Ürün Tasarımcısı Maaşlar Salt Lake City Greater Area konumunda

Lucid şirketinde in Salt Lake City Greater Area Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $137K tutarındadır. Lucid şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Yıllık toplam
$137K
Seviye
II
Temel maaş
$107K
Stock (/yr)
$30K
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lucid?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Lucid şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

UX Tasarımcısı

SSS

Lucid şirketindeki in Salt Lake City Greater Area Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $218,970 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lucid şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Salt Lake City Greater Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,500 tutarındadır.

