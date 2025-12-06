Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Lotlinx Yazılım Mühendisi Maaşlar

Lotlinx şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$113K tutarındadır. Lotlinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
Lotlinx
Software Engineer
Winnipeg, MB, Canada
Yıllık toplam
$82.2K
Seviye
Senior
Temel maaş
$82.2K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lotlinx?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

SSS

Lotlinx şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$152,910 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lotlinx şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$113,115 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

