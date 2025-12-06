Şirket Dizini
Lotlinx şirketinde in Canada ortalama İş Geliştirme toplam tazminatı year başına CA$83.6K ile CA$119K arasında değişmektedir. Lotlinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$69.7K - $81.5K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$60.8K$69.7K$81.5K$86.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Lotlinx?

SSS

Lotlinx şirketindeki in Canada İş Geliştirme pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$119,301 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lotlinx şirketinde İş Geliştirme rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$83,612 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

