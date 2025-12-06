Şirket Dizini
Loot Labs
Loot Labs Ürün Müdürü Maaşlar

Loot Labs şirketinde in Canada ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına CA$168K ile CA$229K arasında değişmektedir. Loot Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$132K - $157K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$122K$132K$157K$167K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Loot Labs?

SSS

Loot Labs şirketindeki in Canada Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$229,448 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Loot Labs şirketinde Ürün Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$167,597 tutarındadır.

