Şirket Dizini
Logitech
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Optik Mühendisi

  • Tüm Optik Mühendisi Maaşları

Logitech Optik Mühendisi Maaşlar

Logitech şirketinde in Taiwan ortalama Optik Mühendisi toplam tazminatı year başına NT$1.02M ile NT$1.43M arasında değişmektedir. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Optik Mühendisi maaş bilgisis için Logitech kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Optik Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Logitech şirketindeki in Taiwan Optik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$1,433,762 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Logitech şirketinde Optik Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,024,116 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Logitech için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/optical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.