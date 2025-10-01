Şirket Dizini
Logitech
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

  • Greater Taipei Area

Logitech Makine Mühendisi Maaşlar Greater Taipei Area konumunda

Logitech şirketinde in Greater Taipei Area Makine Mühendisi tazminatı I3 için year başına NT$1.74M ile I4 için year başına NT$2.57M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Taipei Area medyanı NT$1.81M tutarındadır. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
NT$5.09M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Logitech şirketindeki in Greater Taipei Area Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$3,215,277 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Logitech şirketinde Makine Mühendisi rolü in Greater Taipei Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$2,185,985 tutarındadır.

