Logitech Makine Mühendisi Maaşlar

Logitech şirketinde in Taiwan Makine Mühendisi tazminatı I3 için year başına NT$1.68M ile I4 için year başına NT$2.48M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Taiwan medyanı NT$1.74M tutarındadır. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus I1 $ -- $ -- $ -- $ -- I2 $ -- $ -- $ -- $ -- I3 $54.7K $48.4K $1.3K $5.1K I4 $80.9K $71.4K $3.2K $6.3K Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

​ Tablo Filtresi Abone Ol Ekle Maaş Ekle Ücret Paketi Ekle

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

İK / İşe Alım? Etkileşimli teklif oluşturun

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Logitech ?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın Doğrulanmış Makine Mühendisi tekliflere . Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi → E-posta Adresinizi Girin E-posta Adresinizi Girin Abone Ol Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.