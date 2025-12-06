Logitech şirketinde in Taiwan Makine Mühendisi tazminatı I3 için year başına NT$1.68M ile I4 için year başına NT$2.48M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Taiwan medyanı NT$1.74M tutarındadır. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
