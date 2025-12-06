Şirket Dizini
Logitech Hukuk Maaşlar

Logitech şirketinde in United States ortalama Hukuk toplam tazminatı year başına $219K ile $311K arasında değişmektedir. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$248K - $294K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$219K$248K$294K$311K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Logitech şirketindeki in United States Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $310,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Logitech şirketinde Hukuk rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $218,700 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

