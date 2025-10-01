Şirket Dizini
Logitech
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Endüstriyel Tasarımcı

  • Tüm Endüstriyel Tasarımcı Maaşları

  • San Francisco Bay Area

Logitech Endüstriyel Tasarımcı Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Logitech şirketinde in San Francisco Bay Area Endüstriyel Tasarımcı tazminat paketi medyanı year başına $133K tutarındadır. Logitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Yıllık toplam
$133K
Seviye
I3
Temel maaş
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Prim
$0
Şirketteki yılı
9 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Logitech?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Logitech şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Endüstriyel Tasarımcı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Logitech şirketindeki in San Francisco Bay Area Endüstriyel Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $239,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Logitech şirketinde Endüstriyel Tasarımcı rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $133,200 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Logitech için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar