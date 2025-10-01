Şirket Dizini
Loggi
Loggi şirketinde in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına R$491K tutarındadır. Loggi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$491K
Seviye
L5
Temel maaş
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Prim
R$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Loggi?

R$880K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Loggi şirketindeki in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$928,570 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Loggi şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Greater Sao Paulo için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$543,941 tutarındadır.

