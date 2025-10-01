Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Loggi Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Sao Paulo konumunda

Loggi şirketinde in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$152K tutarındadır. Loggi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$152K
Seviye
L3
Temel maaş
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Loggi?

R$880K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

SSS

Loggi şirketindeki in Greater Sao Paulo Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$302,208 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Loggi şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Sao Paulo için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$162,485 tutarındadır.

