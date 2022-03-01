Şirket Dizini
Loadsmart
Loadsmart Maaşlar

Loadsmart şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $38,921 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $88,094 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Loadsmart. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $71.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $88.1K
Veri Bilimci
$60.3K

Ürün Tasarımcısı
$38.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Loadsmart şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Loadsmart şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $88,094 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Loadsmart şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $66,098 tutarındadır.

