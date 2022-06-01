Şirket Dizini
LiveIntent
LiveIntent Maaşlar

LiveIntent şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $86,700 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $220,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LiveIntent. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Satış
Median $220K
Veri Bilimci
$86.7K
Ürün Müdürü
$87.1K

Yazılım Mühendisi
$99.5K
SSS

LiveIntent şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $220,000 tazminatla Satış pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LiveIntent şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,296 tutarındadır.

