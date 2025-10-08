Şirket Dizini
Licious
Licious Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Licious şirketinde in Greater Bengaluru Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹4.68M tutarındadır. Licious şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹4.68M
Seviye
Software Development Engineer 3
Temel maaş
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Licious?

₹13.98M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Licious şirketindeki in Greater Bengaluru Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,008,476 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Licious şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,643,116 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar