Liberty Tax
Liberty Tax Maaşlar

Liberty Tax şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $26,388 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları Müdürü için $51,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Liberty Tax. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Muhasebeci
$26.4K
İdari Asistan
$31.4K
İş Operasyonları Müdürü
$51K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$36.7K
SSS

The highest paying role reported at Liberty Tax is İş Operasyonları Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

