LG Ads şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹4.84M tutarındadır. LG Ads şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹4.84M
Seviye
L3
Temel maaş
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹303K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir LG Ads?

₹13.98M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

LG Ads şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,536,340 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LG Ads şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,180,077 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar