Levi's Maaşlar

Levi's şirketinin maaşları alt seviyede Girişim Sermayedarı için yıllık $25,761 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $211,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Levi's . Son güncellenme: 10/21/2025