Levi's Maaşlar

Levi's şirketinin maaşları alt seviyede Girişim Sermayedarı için yıllık $25,761 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $211,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Levi's. Son güncellenme: 10/21/2025

Muhasebeci
$155K
Veri Bilimci
$51.6K
Pazarlama
$71.4K

Ürün Tasarımcısı
$151K
Ürün Müdürü
$211K
Yazılım Mühendisi
$36.2K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$70.7K
Girişim Sermayedarı
$25.8K
SSS

Levi's şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Levi's şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $71,011 tutarındadır.

