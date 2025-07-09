Şirket Dizini
Leverage Edu
Leverage Edu Maaşlar

Leverage Edu şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $4,546 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $9,244 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Leverage Edu. Son güncellenme: 10/21/2025

Pazarlama
$4.5K
Satış
$6.5K
Yazılım Mühendisi
$9.2K

SSS

Leverage Edu şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $9,244 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Leverage Edu şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $6,472 tutarındadır.

