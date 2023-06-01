Şirket Dizini
Levels Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Levels Health Maaşlar

Levels Health şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $27,317 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $211,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Levels Health. Son güncellenme: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ürün Tasarımcısı
$99.5K
Satış
$27.3K
Yazılım Mühendisi
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Levels Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Levels Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $99,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Levels Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Roblox
  • Snap
  • Amazon
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar