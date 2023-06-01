Şirket Dizini
Level Ex
Level Ex Maaşlar

Level Ex şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $91,800 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $125,625 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Level Ex. Son güncellenme: 10/21/2025

Veri Analisti
$91.8K
Ürün Tasarımcısı
$126K
Yazılım Mühendisi
$114K

SSS

Level Ex şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,625 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Level Ex şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,565 tutarındadır.

