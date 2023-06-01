Level Ex Maaşlar

Level Ex şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $91,800 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $125,625 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Level Ex . Son güncellenme: 10/21/2025