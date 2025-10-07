Şirket Dizini
Level AI
Level AI Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Level AI şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.15M tutarındadır. Level AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Yıllık toplam
₹3.15M
Seviye
Senior
Temel maaş
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Level AI?

₹13.98M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Level AI şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,778,225 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Level AI şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,151,682 tutarındadır.

