Şirket Dizini
Lettuce Grow
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Lettuce Grow Maaşlar

Lettuce Grow şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $125,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lettuce Grow. Son güncellenme: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ürün Müdürü
$109K
Yazılım Mühendisi
Median $125K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Lettuce Grow şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lettuce Grow şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,225 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Lettuce Grow için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Uber
  • Pinterest
  • Facebook
  • Amazon
  • Google
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lettuce-grow/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.