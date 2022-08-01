Lettuce Grow Maaşlar

Lettuce Grow şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $125,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lettuce Grow . Son güncellenme: 11/27/2025