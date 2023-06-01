Şirket Dizini
Let's Highlight Maaşlar

Let's Highlight şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $112,200 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $248,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Let's Highlight. Son güncellenme: 11/27/2025

Ürün Müdürü
$249K
Yazılım Mühendisi
$112K
SSS

Let's Highlight şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $248,750 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Let's Highlight şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,475 tutarındadır.

