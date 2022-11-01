Lessen Maaşlar

Lessen şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $119,400 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $298,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lessen . Son güncellenme: 10/21/2025