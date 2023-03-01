Şirket Dizini
Leroy Merlin
Leroy Merlin Maaşlar

Leroy Merlin'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $13,127'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $114,425'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $35.1K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $77.4K
Veri Bilimi Yöneticisi
$27.6K

Veri Bilimcisi
$16.1K
Ürün Tasarımcısı
$114K
Satış
$13.1K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$104K
Teknik Program Yöneticisi
$53.4K
Girişim Sermayedarı
$20.8K
SSS

Leroy Merlin'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $114,425 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Leroy Merlin'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $35,087'dır.

Diğer Kaynaklar