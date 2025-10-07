Şirket Dizini
Leidos
Leidos Araştırma Bilimci Maaşlar United States konumunda

Leidos şirketinde in United States Araştırma Bilimci tazminatı T2 için year başına $91.5K ile T3 için year başına $109K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $100K tutarındadır. Leidos şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
T1
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Leidos?

SSS

Leidos şirketindeki in United States Araştırma Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $175,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Leidos şirketinde Araştırma Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar