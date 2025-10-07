Şirket Dizini
Leidos Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Leidos şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı T1 için year başına $84.4K ile T6 için year başına $233K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $98K tutarındadır. Leidos şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
T1
(Giriş Seviyesi)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Leidos şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $233,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Leidos şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $98,000 tutarındadır.

