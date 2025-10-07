Leidos şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı T1 için year başına $84.4K ile T6 için year başına $233K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $98K tutarındadır. Leidos şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
