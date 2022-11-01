Şirket Dizini
Ledcor
Ledcor Maaşlar

Ledcor şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $35,987 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $73,563 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ledcor. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

İnşaat Mühendisi
Median $62.3K
Proje Müdürü
Median $46.5K
İş Analisti
$36K

Yazılım Mühendisi
$73.6K
SSS

Ledcor şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $73,563 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ledcor şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $54,400 tutarındadır.

