Şirket Dizini
LeasePlan
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

LeasePlan Maaşlar

LeasePlan şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $10,235 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $159,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LeasePlan. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $90.6K
İş Analisti
$68.6K
Veri Analisti
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Veri Bilimci
$10.2K
Ürün Tasarımcısı
$87K
Siber Güvenlik Analisti
$111K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$159K
Çözüm Mimarı
$122K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

LeasePlan şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $159,100 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LeasePlan şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,797 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    LeasePlan için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Spotify
  • Netflix
  • Flipkart
  • Apple
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar