LearnUpon
LearnUpon Maaşlar

LearnUpon şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $36,836 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Hizmetleri için $52,253 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LearnUpon. Son güncellenme: 11/22/2025

Müşteri Hizmetleri
$52.3K
Yazılım Mühendisi
$36.8K
SSS

LearnUpon şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $52,253 tazminatla Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LearnUpon şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $44,544 tutarındadır.

