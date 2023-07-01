Şirket Dizini
Leapfin
Leapfin Maaşlar

Leapfin şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $195,975 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Leapfin. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Pazarlama
$196K
Ürün Müdürü
$126K
Satış
$101K

Yazılım Mühendisi
$119K
SSS

Leapfin şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,975 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Leapfin şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,513 tutarındadır.

