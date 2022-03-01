Şirket Dizini
LeanIX
LeanIX Maaşlar

LeanIX şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $57,897 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $101,654 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LeanIX. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $69.4K
Yönetim Danışmanı
Median $102K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$69.3K

Ürün Tasarımcısı
$57.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$83.2K
SSS

The highest paying role reported at LeanIX is Yönetim Danışmanı with a yearly total compensation of $101,654. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeanIX is $69,396.

