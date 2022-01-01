Şirket Dizini
League Maaşlar

League'nin maaş aralığı, alt uçta İş Geliştirme için yıllık toplam ücrette $68,665'den üst uçta Siber Güvenlik Analisti için $150,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. League. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $120K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
İş Geliştirme
$68.7K
Reklam Yazarı
$70.9K
Hukuk
$144K
Ürün Tasarımcısı
$116K
Siber Güvenlik Analisti
$151K
SSS

League'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $150,750 ücretle Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
League'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $132,102'dır.

