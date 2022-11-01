LeadSquared Maaşlar

LeadSquared şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $18,402 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $167,385 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: LeadSquared . Son güncellenme: 11/22/2025