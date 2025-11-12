Şirket Dizini
Lead Bank Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Lead Bank şirketinde in San Francisco Bay Area Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $193K tutarındadır. Lead Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Yıllık toplam
$193K
Seviye
L4
Temel maaş
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Lead Bank şirketindeki in San Francisco Bay Area Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $217,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lead Bank şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $185,000 tutarındadır.

