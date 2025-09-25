Şirket Dizini
LayerZero Labs
LayerZero Labs İnsan Kaynakları Maaşlar

LayerZero Labs şirketinde in Canada ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına CA$368K ile CA$504K arasında değişmektedir. LayerZero Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$399K - CA$473K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$368KCA$399KCA$473KCA$504K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

Kariyer seviyeleri nelerdir LayerZero Labs?

SSS

LayerZero Labs şirketindeki in Canada İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$503,816 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LayerZero Labs şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$368,005 tutarındadır.

