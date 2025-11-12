Şirket Dizini
Lattice
Lattice Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Lattice şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $189K ile L6 için year başına $289K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $170K tutarındadır. Lattice şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
Software Engineer II
$204K
$172K
$32K
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$289K
$223K
$65.5K
$0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Lattice şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

3 years post-termination exercise window.



SSS

Lattice şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $298,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lattice şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,000 tutarındadır.

