Şirket Dizini
Latham & Watkins
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Hukuk

  • Tüm Hukuk Maaşları

  • New York City Area

Latham & Watkins Hukuk Maaşlar New York City Area konumunda

Latham & Watkins şirketinde in New York City Area Hukuk tazminat paketi medyanı year başına $324K tutarındadır. Latham & Watkins şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Yıllık toplam
$324K
Seviye
L3
Temel maaş
$260K
Stock (/yr)
$0
Prim
$63.8K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Latham & Watkins?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Hukuk tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Latham & Watkins şirketindeki in New York City Area Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $455,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Latham & Watkins şirketinde Hukuk rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $315,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Latham & Watkins için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar