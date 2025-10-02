Şirket Dizini
Later Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Vancouver konumunda

Later şirketinde in Greater Vancouver Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$152K tutarındadır. Later şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Yıllık toplam
CA$152K
Seviye
L3
Temel maaş
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
11 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Later?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Later şirketindeki in Greater Vancouver Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$172,843 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Later şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Vancouver için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$129,022 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar