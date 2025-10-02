Şirket Dizini
L&T Technology Services
L&T Technology Services Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

L&T Technology Services şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $73K tutarındadır. L&T Technology Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
Yıllık toplam
$73K
Seviye
L3
Temel maaş
$70K
Stock (/yr)
$0
Prim
$3K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir L&T Technology Services?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

L&T Technology Services şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $108,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
L&T Technology Services şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $70,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar