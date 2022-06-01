Şirket Dizini
Landor
Landor Maaşlar

Landor şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $32,170 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $90,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Landor. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Pazarlama
Median $90K
Muhasebeci
$78.4K
Ürün Tasarımcısı
$32.2K

The highest paying role reported at Landor is Pazarlama with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

