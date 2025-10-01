Şirket Dizini
Lamoda
  • Moscow Metro Area

Lamoda İş Analisti Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Lamoda şirketinde in Moscow Metro Area İş Analisti tazminat paketi medyanı year başına RUB 3.03M tutarındadır. Lamoda şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Yıllık toplam
RUB 3.03M
Seviye
L2
Temel maaş
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Prim
RUB 233K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lamoda?

RUB 13.36M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Lamoda şirketindeki in Moscow Metro Area İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 7,801,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lamoda şirketinde İş Analisti rolü in Moscow Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 3,031,156 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar