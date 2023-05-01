Şirket Dizini
Lambda
Lambda Maaşlar

Lambda şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $119,400 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $301,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lambda. Son güncellenme: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $270K
Pazarlama
$251K
Pazarlama Operasyonları
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Ürün Müdürü
$245K
Satış
$302K
Çözüm Mimarı
$231K
SSS

Lambda şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $301,500 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lambda şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $248,010 tutarındadır.

