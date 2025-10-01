Şirket Dizini
Lam Research Ürün Müdürü Maaşlar Greater Portland Area konumunda

Lam Research şirketinde in Greater Portland Area Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $180K tutarındadır. Lam Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
Yıllık toplam
$180K
Seviye
hidden
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lam Research?

$160K

Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Lam Research şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Lam Research şirketindeki in Greater Portland Area Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $255,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lam Research şirketinde Ürün Müdürü rolü in Greater Portland Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,000 tutarındadır.

