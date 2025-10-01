Lam Research şirketinde in San Francisco Bay Area Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $155K tutarındadır. Lam Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Lam Research şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
