Lam Research Makine Mühendisi Maaşlar India konumunda

Lam Research şirketinde in India Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹2.28M tutarındadır. Lam Research şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹2.28M
Seviye
L3
Temel maaş
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹207K
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
13 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Lam Research?

₹13.94M

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Lam Research şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Най-високоплатеният пакет за Makine Mühendisi в Lam Research in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,715,319. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lam Research за позицията Makine Mühendisi in India е ₹2,099,653.

